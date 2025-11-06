российское информационное агентство 18+

Четверг, 6 ноября 2025

Тайфун убил более 140 человек на Филиппинах

Число погибших в результате прохождения тайфуна Калмаеги через центральные Филиппины возросло до 140 человек, 127 человек пропали без вести.

Местные власти объявили эту новость сегодня, в то время как шторм движется в сторону Вьетнама.
Наводнение, которое называют беспрецедентным, на этой неделе захлестнуло города провинции Себу, затопив автомобили, прибрежные хижины и огромные грузовые контейнеры.
Среди погибших по всей стране – шесть членов экипажа военного вертолета, разбившегося во время спасательной операции после тайфуна.

