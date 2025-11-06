В Мексике пьяный мужчина схватил за грудь президента Клаудию Шейнбаум

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выдвинула обвинения против мужчины, который, по ее словам, был пьяным и домогался ее.

По словам мэра Мехико Клары Бругады, мужчина был арестован ночью и находится под стражей в отделе по расследованию сексуальных преступлений.

Инцидент произошел во вторник, когда в Мехико мужчина прорвался сквозь толпу людей, приветствовавших Шейнбаум, и, судя по вирусным кадрам инцидента, попытался ее приласкать.

На видео видно, как к Шейнбаум подходит мужчина. Он трогает её грудь и пытается поцеловать на глазах у прохожих в центральном районе Сокало. Инцидент закончился вмешательством одного из её ближайших помощников, Хуана Хосе Рамиреса Мендосы.

Этот эпизод вызвал возмущение в Интернете и возобновил дебаты о домогательствах и безопасности женщин в общественной жизни.

Полиция Мехико заявила, что предварительные выводы позволяют предположить причастность мужчины к предполагаемым домогательствам в отношении двух других женщин, имевшим место в тот же день.

Шейнбаум, которая является первой женщиной-президентом Мексики, заявила в среду, что она решила подать в суд на мужчину, которого она описала как «совершенно пьяного».

«Я решила подать в суд, потому что это то, что я пережила как женщина, то, что переживают все женщины в нашей стране, – сказала она. – Ни один мужчина не имеет права нарушать это пространство».

Она добавила, что это не первый случай, когда она столкнулась с домогательствами. На протяжении всей своей карьеры Шейнбаум открыто рассказывала о домогательствах, с которыми сталкивалась в прошлом. В 2021 году, будучи мэром Мехико, она опубликовала видео к Международному женскому дню, в котором вспоминает, как подвергалась домогательствам в общественном транспорте в 12 лет, и как её домогался преподаватель, когда она была студенткой.

Мехико, Елена Васильева

