В Забайкалье задержали банду кибермошенников

Правоохранители в Забайкалье задержали группу мошенников, взламывавших аккаунты на Госуслугах. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

По данным спецслужбы, аферисты создали веб-ресурс для рекламы своих услуг. Они торговали украденными персональными данными и сим-картами, выводили незаконно полученные деньги, а также вербовали новых участников в группировку.

В ходе обысков силовики обнаружили базы данных с украденными персональными сведения, вирусное ПО и инструкции по организации преступных схем.

«Основные участники задержаны, против лидера группировки возбуждено уголовное дело», – добавили в УФСБ.

Чита, Зоя Осколкова

