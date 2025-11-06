российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 6 ноября 2025, 14:02 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Забайкалье задержали банду кибермошенников

Правоохранители в Забайкалье задержали группу мошенников, взламывавших аккаунты на Госуслугах. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

По данным спецслужбы, аферисты создали веб-ресурс для рекламы своих услуг. Они торговали украденными персональными данными и сим-картами, выводили незаконно полученные деньги, а также вербовали новых участников в группировку.

В ходе обысков силовики обнаружили базы данных с украденными персональными сведения, вирусное ПО и инструкции по организации преступных схем.

«Основные участники задержаны, против лидера группировки возбуждено уголовное дело», – добавили в УФСБ.

Чита, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Сибирь, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Технологии,