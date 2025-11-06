ЮАР получила просьбу о помощи от 17 своих граждан-наемников в ВСУ

Правительство ЮАР получило от 17 своих граждан, вступивших в ряды наемников ВСУ и воюющих на Донбассе, просьбу о помощи и эвакуации.
Как сообщает пресс-служба Сирила Рамафосы, «17 южноафриканцев в возрасте от 20 до 39 лет, оказались в ловушке в охваченном войной Донбассе и теперь хотят домой». Этих людей, якобы, «заманили выгодными контрактами на работу, чтобы они присоединились к наёмным силам, участвующим в войне между Украиной и Россией».
Президент ЮАР Сирил Рамафоса, по данным администрации президента, распорядился провести расследование вербовки южноафриканцев для наёмнической деятельности. Законодательство ЮАР запрещает гражданам страны вступать в иностранные армии без разрешения правительства.
Москва, Елена Васильева
© 2025, РИА «Новый День»