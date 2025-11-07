В кабинете Трампа мужчина упал в обморок

Представитель фармацевтической компании упал в обморок в Овальном кабинете в четверг во время заявления Дональда Трампа. «Медицинская служба Белого дома отреагировала быстро», – заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

Когда руководитель одной из приглашенных лабораторий объявил о снижении цен на ведущие методы лечения ожирения, за его спиной упал мужчина.

Американский президент, сидевший до этого на своем месте, встал. Он встал за столом, а несколько человек подошли, чтобы помочь мужчине, личность которого не установлена.

«Представитель одной из компаний потерял сознание. Медицинская бригада Белого дома быстро отреагировала, и мужчина чувствует себя хорошо», – заявила позже пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт. Мероприятие было прервано и возобновлено примерно через 20 минут.

Вашингтон, Елена Васильева

