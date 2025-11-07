На военной базе США несколько человек заболели после получения пакета с белым порошком

В четверг на военную базу США в Мэриленде была доставлена ​​подозрительная посылка, в результате чего несколько человек почувствовали себя плохо и были доставлены в больницу. Об этом в эксклюзивном материале сообщает CNN.

В заявлении Объединенной военной базы Эндрюс, расположенной недалеко от Вашингтона, округ Колумбия, говорится, что здание на базе было эвакуировано после того, как один человек «открыл подозрительный пакет».

«В качестве меры предосторожности здание и прилегающее здание были эвакуированы, а вокруг установлено оцепление, – говорится в заявлении. – На место происшествия были направлены спасатели Объединённой военной базы Эндрюс, которые установили отсутствие непосредственной угрозы и передали расследование Управлению специальных расследований. В настоящее время продолжается расследование».

По словам двух источников, знакомых с ходом расследования, несколько человек были доставлены в медицинский центр Малкольма Гроува на базе после вскрытия пакета, в котором находился неизвестный белый порошок.

Один из источников, знакомых с ситуацией, сообщил, что первоначальные данные говорят, что в пакете не было ничего опасного. Но расследование продолжается.

Пока неизвестно, о каких заболеваниях сообщили люди, находившиеся в непосредственной близости от посылки.

Комната, где был вскрыт конверт, расположенная в здании, где располагается Центр готовности ВВС Национальной гвардии, остается закрытой.

Объединённая база Эндрюс – это военная база, через которую регулярно проходят официальные визиты VIP-персон, таких как президент, вице-президент и министры. Президент Дональд Трамп посетил Объединённую базу Эндрюс в среду.

Мэриленд, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube