Москвич выкинул нигерийку с балкона

В Москве полиция устанавливает обстоятельства выпадения с балкона граждански Нигерии.

Как сообщает пресс-служба МВД по столице России, в 4 часа утра в оперативные органы поступило сообщение о падении в Дорогомилово женщины с высоты.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что с балкона 5-го этажа выпала женщина, которая звала помощь на иностранном языке. На место были вызваны медики, женщину увезли в больницу.

Полиция обнаружила в квартире с балконом, с которого выпала пострадавшая, 39-летнего мужчину. Предварительно, он вытолкнул иностранку, что привело к ее падению с высоты.

Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законом.

Москва, Елена Васильева

