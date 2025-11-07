В Бурятии грузовик упал с моста в реку

В Бурятии грузовой автомобиль упал с моста в реку. Водитель пропал без вести.

ДТП произошло в Кяхтинском районе Бурятии. 61-летний водитель автомобиля Volvo ехал со стороны села Окино-Ключи в направлении поселка Хоронхой и не справился с управлением, фура упала в реку Чикой.

В результате грузовик ушел под воду. На месте работают экстренные службы. Проводятся поиски водителя.

Сегодня в Бурятии наблюдается сильный снегопад. Госавтоинспекция ограничила движение на федеральной трассе «Байкал» в Мухоршибирском и Тарбагатайском районах.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

