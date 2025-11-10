российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 10 ноября 2025, 10:18 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Четыре морских дрона ВСУ уничтожены в Туапсе

В Оперативном штабе Краснодарского края сообщили об уничтожении четырех украинских безэкипажных катеров в Черном море в районе Туапсе.

По данным оперштаба, один из морских дронов сдетонировал вблизи береговой линии. «Ударная волна повредила остекление на втором этаже двухэтажного дома, гараж и лодочный ангар», – говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал. На месте работают оперативные службы.

Ночью в Туапсинском округе объявляли угрозу беспилотников и безэкипажных катеров. Беспилотная опасность была снята около восьми часов утра.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Краснодарский край, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия,