Четыре морских дрона ВСУ уничтожены в Туапсе

В Оперативном штабе Краснодарского края сообщили об уничтожении четырех украинских безэкипажных катеров в Черном море в районе Туапсе.
По данным оперштаба, один из морских дронов сдетонировал вблизи береговой линии. «Ударная волна повредила остекление на втором этаже двухэтажного дома, гараж и лодочный ангар», – говорится в сообщении.
В результате происшествия никто не пострадал. На месте работают оперативные службы.
Ночью в Туапсинском округе объявляли угрозу беспилотников и безэкипажных катеров. Беспилотная опасность была снята около восьми часов утра.
Краснодар, Наталья Петрова
© 2025, РИА «Новый День»