В Эквадоре в тюрьме погиб 31 заключенный – многие были задушены и повешены

31 человек погиб в воскресенье, 9 ноября, в результате беспорядков в тюрьме в Мачале на юго-западе Эквадора, сообщили представители тюремной администрации.

После того, как в результате перестрелок и взрывов за ночь с субботы на воскресенье погибли четыре человека, вечером власти сообщили, что были обнаружены еще 27 тел, многие из которых «задохнулись».

Тюрьмы Эквадора стали центрами операций для враждующих наркокартелей, в столкновениях которых с 2021 года погибло около 500 человек.

Жители района Мачалы, где расположена тюрьма, записали звуки выстрелов, взрывов и крики о помощи, доносившиеся из центра содержания под стражей в воскресенье около 3 часов утра.

По данным SNAI, эти столкновения произошли из-за будущего «перемещения» некоторых заключенных «в новую тюрьму строгого режима», построенную правительством президента Даниэля Нобоа в прибрежной провинции Санта-Элена (юго-запад), открытие которой запланировано на этот месяц.

Сначала были найдены 4 трупа, несколько часов спустя власти объявили об обнаружении ещё 27 тел, находившихся в местах, где насилие было «отдельным» от утреннего. Большинство этих смертей были обусловлены удушением – они были задушены или повешены.

В конце сентября в результате вооруженных столкновений в той же тюрьме погибло 14 человек, включая охранника.

Тюрьмы Эквадора были переданы под военный контроль в 2024 году, когда президент Нобоа объявил о вооружённом конфликте в стране с примерно двадцатью преступными организациями, связанными с международными картелями. Однако в августе прошлого года восемь из них, включая тюрьму Мачала, были переданы под контроль полиции.

Наибольшее число погибших в результате насилия в тюрьмах было зафиксировано в 2021 году: более 100 заключенных погибли в тюрьме в Гуаякиле (юго-запад).

