В Словакии столкнулись два поезда, один из них ехал на красный

Вечером в воскресенье, 9 ноября, на западе Словакии столкнулись два поезда, в результате чего, по данным словацкого правительства, десятки человек получили ранения. По данным властей, в момент столкновения в поездах, следовавших между Святым Юром и Пезинком, примерно в 20 километрах к северу от Братиславы, находилось около 800 человек.

«Десятки из них получили легкие травмы», – сообщил вечером на месте происшествия министр внутренних дел Словакии Матуш Сутай Эсток.

Он добавил, что одиннадцать человек были доставлены в больницу в Братиславе, уточнив, что в результате столкновения никто не погиб.

«Сотрудники полиции на месте происшествия оказывают интенсивную помощь экстренным службам», – сообщила в соцсетях региональная полиция Братиславы, описав место столкновения как «хаос».

В результате крушения поезда Tatran, следовавшего из Кошице в Братиславу, и регионального экспресса из Нитры в столицу произошло столичное крушение. Ведётся расследование для установления причин происшествия.

«Поезд проехал на красный свет и покинул станцию, когда ему не следовало этого делать. Второй экспресс врезался в него сзади на скорости более 100 км/ч», – сообщил на месте происшествия директор Словацких железных дорог Иван Беднарик. «У обоих водителей тесты на алкоголь и наркотики оказались отрицательными», – заявил представитель полиции.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube