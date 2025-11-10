российское информационное агентство 18+

Понедельник, 10 ноября 2025

В аварии с поездом под Самарой погиб человек

В Самарской области поезд столкнулся с автомобилем. В результате один человек погиб.

ДТП произошло на железнодорожном переезде между станциями Водинская и Старосемейкино, сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги. Водитель легкового автомобиля выехал на переезд перед приближающимся грузовым поездом.

Машинист применил экстренное торможение, но состав не успел остановиться и снес легковушку. Водитель погиб.

На месте работают оперативные службы. Обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.

Самара, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Поволжье, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт,