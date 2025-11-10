В Башкирии задержали 8 человек за подготовку диверсии на объектах сотовой связи

В Башкирии задержаны восемь человек по обвинению в попытке совершить диверсию на объектах сотовой связи. Об этом сообщает пресс-служба республиканского УФСБ.

По данным спецслужбы, один из злоумышленников – уроженец города Салавата за деньги согласился совершить поджог вышек сотовой связи и повредить оптоволоконный кабель связи. Общение с заказчиком осуществлялось через социальные сети.

Для выполнения заданий подозреваемый нашел сообщника, который привлек еще шестерых знакомых. Все члены группы были задержаны при попытке совершения диверсии.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

Уфа, Анастасия Смирнова

