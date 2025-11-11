В Красноярском крае ребенок погиб, катаясь с пьяным отцом на снегоходе

В Красноярском крае четырехлетний мальчик погиб, катаясь с отцом на снегоходе. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Трагедия произошла в селе Туруханск. 42-летний мужчина сел за руль снегохода в состоянии алкогольного опьянения. Более того, он взял с собой своего маленького сына.

Отец не справился с управлением и врезался в металлический столб, снегоход опрокинулся. Мальчик получил тяжелые травмы. Ребенка госпитализировали, он скончался в больнице.

СКР возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение управляющим автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube