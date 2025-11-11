российское информационное агентство 18+

Вторник, 11 ноября 2025, 10:41 мск

В Иране публично казнили мужчину, который убил врача

Иранские власти объявили во вторник, что мужчина, осуждённый за убийство врача на юго-западе Ирана, был публично казнён. Приговор за убийство доктора Давуди был публично приведён в исполнение сегодня утром в Ясудже, административном центре провинции Кохгилуйе и Бойер-Ахмед, сообщает официальный судебный источник Mizan Online. Приговор был вынесен после психиатрической экспертизы и утверждения приговора Верховным судом, заявили в суде.

«Применение этого приговора – это послание тем, кто стремится подорвать безопасность общества и граждан», – заявил прокурор провинции Вахид Мусавиан, которого цитирует Mizan. Казни в Иране проводятся через повешенье.

Тегеран, Елена Васильева

