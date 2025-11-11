В пермском селе загорелся школьный автобус

В Пермском крае возле школы загорелся автобус. По предварительным данным, пострадавших нет.

Пожар произошел в селе Фролы Пермского муниципального округа. На место прибыли 10 человек личного состава и две единицы техники, сообщили в региональном управлении МЧС.

В ведомстве отметили, что из школы самостоятельно эвакуировались 1450 человек. Пострадавших нет.

Пожарным удалось оперативно локализовать и потушить пламя на площади 10 квадратных метров. Обстоятельства и причина возгорания устанавливаются.

Пермь, Зоя Осколкова

