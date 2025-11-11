В Чечне десятки людей пострадали во время инцидента на похоронах

В Чечне произошло обрушение конструкции во время траурного мероприятия. В результате пострадали, по разным данным, от 20 до 40 человек.

Как сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе Гудермесского района Чечни, инцидент произошел в селе Ишхой-Юрт. Десятки людей собрались, чтобы проводить усопшего в последний путь.

В один момент деревянная конструкция частного дома не выдержала веса собравшихся и обрушилась. Люди получили различные травмы. Часть пострадавших доставили в больницу.

Грозный, Зоя Осколкова

