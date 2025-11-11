российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 11 ноября 2025, 16:52 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Возможны смерчи: на Кубани объявлено 3-дневное штормовое предупреждение

В Краснодарском крае объявлено трехдневное штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями. Как говорится в сообщении регионального главка МЧС, вблизи черноморского побережья возможно формирование смерчей.

Согласно прогнозу синоптиков, ненастье обрушатся на Кубань 12 ноября и продлится до конца суток 14 ноября. «Ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами 20 м/с», – предупреждает МЧС.

При этом в акватории Черного моря вблизи побережья от Анапы до Магри существует опасность образования смерчей.

Спасатели рекомендуют сохранять бдительность и предпринять меры предосторожности.

Краснодар, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Краснодарский край, Юг России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,