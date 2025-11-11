Возможны смерчи: на Кубани объявлено 3-дневное штормовое предупреждение

В Краснодарском крае объявлено трехдневное штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями. Как говорится в сообщении регионального главка МЧС, вблизи черноморского побережья возможно формирование смерчей.

Согласно прогнозу синоптиков, ненастье обрушатся на Кубань 12 ноября и продлится до конца суток 14 ноября. «Ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами 20 м/с», – предупреждает МЧС.

При этом в акватории Черного моря вблизи побережья от Анапы до Магри существует опасность образования смерчей.

Спасатели рекомендуют сохранять бдительность и предпринять меры предосторожности.

Краснодар, Анастасия Смирнова

