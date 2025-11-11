В Чечне в результате ЧП на траурной церемонии госпитализировали 43 человека

В Чечне во время траурной церемонии в селе Ишхой-Юрт Гудермесского района в результате обрушения временной деревянной конструкции за медицинской помощью обратились более 80 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Адам Алханов.

«За помощью обратились 84 человека. После обследования и оказания экстренной помощи 43 пациента госпитализированы, двое из них – в отделении реанимации», – уточнил глава чеченского Минздрава в своем телеграм-канале.

По его словам, остальные получили лечение амбулаторно и находятся под наблюдением врачей по месту жительства.

По факту случившегося Следственный комитет организовал процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ об услугах и работах, не отвечающих требованиям безопасности.

Грозный, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube