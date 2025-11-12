В Тольятти в аварии с микроавтобусом погибли два человека

В Тольятти микроавтобус столкнулся с легковушкой. В результате два человека погибли, еще двое пострадали. Об этом сообщили в главке МВД России по Самарской области.

Авария случилась в Комсомольском районе. Произошло лобовое столкновение автомобиля Kia и микроавтобуса Ford Transit.

«С места происшествия госпитализированы двое пострадавших из заказного автобуса. Из легкового автомобиля извлечены тела двух погибших (взрослые)», – говорится в сообщении.

Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства смертельной аварии.

Тольятти, Зоя Осколкова

