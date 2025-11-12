Американка почти 300 км уходила от погони и успешно скрылась все-таки в Мексике

29-летняя жительница Калифорнии уходила от преследования полиции около 275 километров. Об этой дикой гонке по четырём округам сообщило агентство Associated Press, назвав её беспрецедентной даже по меркам западного штата США, где полицейские преследования – обычное дело.

Инцидент произошел в минувший понедельник, 10 ноября. Девушка на угнанном фургоне два часа уходила от полиции и успешно скрылась в Мексике.

По данным офиса шерифа округа Вентура, погоня началась около 11 утра по местному времени, когда офицеры отреагировали на сообщение об угнанной Toyota Sienna из города Таузенд-Оукс, примерно в 40 милях к северо-западу от Лос-Анджелеса.

Местная полиция преследовала автомобиль на скорости до 90 миль в час. Калифорнийский дорожный патруль (CHP) взял на себя преследование, когда минивэн двигался на юг по межштатной автомагистрали 405 в округ Лос-Анджелес. Автомобиль успешно объехал полосы с шипами, и к полудню подозреваемая выехала на межштатную автомагистраль 5 в округ Ориндж.

После того, как преследующая машина прибыла в округ Сан-Диего, вскоре после 13:00 дорожный патруль уведомил таможенно-пограничную службу США о том, что транспортное средство приближается к мексиканской границе.

Около 13:20 по соображениям общественной безопасности подразделения дорожной полиции были отозваны с преследования на государственной трассе 905, что является обычной практикой при преследовании вблизи границы.

Сержант Эстебан Эрнандес рассказал газете Los Angeles Times, что полиция не хотела, чтобы автомобиль проехал через пограничный переход и нанес травмы другим людям. Незадолго до 13:30 полиция получила уведомление о том, что минивэн пересёк границу Сан-Исидро и въехал в Мексику.

Лос-Анджелес, Елена Васильева

