Спасатели добрались до сорвавшихся в ущелье в Карачаево-Черкесии туристов

Спасатели обнаружили туристов, сорвавшихся в ущелье в Карачаево-Черкесии. Пострадавших спускают вниз.

Инцидент произошел на перевале Кичи-Муруджу. Группа из пяти туристов поднималась на гору в Махарском ущелье, когда два человека оступились и сорвались со склона.

На месте выяснилось, что травмы получили три туриста – двое ударились головой, еще у одного зафиксированы повреждения коленей. В настоящее время идет спасательная операция, пострадавших спускают со склона.

Перевал Кичи-Муруджу – один из самых живописных, но и самых опасных в этом районе. Отмечается, что группа не была зарегистрирована в МЧС.

Черкесск, Зоя Осколкова

