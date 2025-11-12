Спасатели добрались до сорвавшихся в ущелье в Карачаево-Черкесии туристов

Спасатели обнаружили туристов, сорвавшихся в ущелье в Карачаево-Черкесии. Пострадавших спускают вниз.
Инцидент произошел на перевале Кичи-Муруджу. Группа из пяти туристов поднималась на гору в Махарском ущелье, когда два человека оступились и сорвались со склона.
На месте выяснилось, что травмы получили три туриста – двое ударились головой, еще у одного зафиксированы повреждения коленей. В настоящее время идет спасательная операция, пострадавших спускают со склона.
Перевал Кичи-Муруджу – один из самых живописных, но и самых опасных в этом районе. Отмечается, что группа не была зарегистрирована в МЧС.
Черкесск, Зоя Осколкова
