Фонтан выше крыш частных домов бьет после прорыва водовода в Новороссийске

В Новороссийске произошел прорыв магистрального водовода. Жители остались без воды на два дня.

Как сообщил мэр города Андрей Кравченко, авария случилась на улице Пограничной. «Бригады «Водоканала» на месте. Подробную информацию о сроках возобновления водоснабжения и завершения ремонтных работ сообщу позже», – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Очевидцы публикуют видео с места аварии. На кадрах – фонтан высотой с пятиэтажку, водой залило не только проезжую часть, но и участки близлежащих частных домов.

Движение автомобилей по улице ограничено, добавили в городском управлении транспорта. Водоснабжение будет ограничено сегодня и завтра. В городском «Водоканале» пообещали организовать подвоз воды автоцистернами.

Новороссийск, Зоя Осколкова

