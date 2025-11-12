Фонтан выше крыш частных домов бьет после прорыва водовода в Новороссийске

В Новороссийске произошел прорыв магистрального водовода. Жители остались без воды на два дня.
Как сообщил мэр города Андрей Кравченко, авария случилась на улице Пограничной. «Бригады «Водоканала» на месте. Подробную информацию о сроках возобновления водоснабжения и завершения ремонтных работ сообщу позже», – написал градоначальник в своем телеграм-канале.
Очевидцы публикуют видео с места аварии. На кадрах – фонтан высотой с пятиэтажку, водой залило не только проезжую часть, но и участки близлежащих частных домов.
Движение автомобилей по улице ограничено, добавили в городском управлении транспорта. Водоснабжение будет ограничено сегодня и завтра. В городском «Водоканале» пообещали организовать подвоз воды автоцистернами.
Новороссийск, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»