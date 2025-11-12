Под Красноярском автобус с 35 пассажирами столкнулся с грузовиком

В Красноярском крае произошло ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса. Полиция проводит проверку.

Авария произошла на 297-м км автодороги Красноярск – Енисейск. Водитель автобуса ПАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «КамАЗ».

«В результате ДТП пострадал водитель автобуса, доставлен в городскую больницу. В момент аварии в автобусе находилось 35 человек», – сообщили в региональном управлении МВД.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube