В Красноярском крае женщина пострадала при взрыве

В Красноярском крае произошел взрыв в квартире. По предварительным данным, пострадал один человек.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, ЧП случилось на третьем этаже жилого дома в Ачинске. «Был хлопок, несущие стены не повреждены, дом цел», – сообщил представитель краевого главка. В результате пострадала женщина.
Пожарные ликвидировали возгорание на площади в пять квадратных метров. Для тушения были привлечены десять сотрудников чрезвычайного ведомства и четыре единицы техники
Причина взрыва устанавливается.
Красноярск, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»