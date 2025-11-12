В Красноярском крае женщина пострадала при взрыве

В Красноярском крае произошел взрыв в квартире. По предварительным данным, пострадал один человек.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, ЧП случилось на третьем этаже жилого дома в Ачинске. «Был хлопок, несущие стены не повреждены, дом цел», – сообщил представитель краевого главка. В результате пострадала женщина.

Пожарные ликвидировали возгорание на площади в пять квадратных метров. Для тушения были привлечены десять сотрудников чрезвычайного ведомства и четыре единицы техники

Причина взрыва устанавливается.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube