Семь человек пострадали при пожаре в саратовской больнице

Пожар произошел ночью в Саратовской областной инфекционной клинической больнице. В результате происшествия пострадали семь человек, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, возгорание произошло в 02:40 в трех лечебных боксах на втором этаже медучреждения. Пожар ликвидирован, информирует региональный главк МЧС. Причины возгорания устанавливаются. Пациенты и медперсонал эвакуированы из здания. Пострадавшие надышались дымом, им сейчас оказывают медицинскую помощь, пишет SHOT. По его данным, около 100 пациентов эвакуированы в другой корпус.

Прокуратура Ленинского района Саратова организовала проверку в связи с инцидентом. Надзорное ведомство «установит причины и условия, способствовавшие произошедшему, даст оценку соблюдению законодательства о пожарной безопасности, а также законности действий (бездействия) уполномоченных должностных лиц», – говорится в сообщении.

