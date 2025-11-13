У Туапсе пять домов повреждены в результате атаки морских дронов ВСУ

Российские военные отразили атаку украинских безэкипажных катеров в районе Туапсе. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Одному из морских дронов удалось подплыть близко к берегу, и, по данным оперштаба, «в результате взрыва после уничтожения» катера было повреждено остекление пяти частных домов в селе Вольное. Обошлось без пострадавших.

«В ближайшее время муниципальные комиссии проведут оценку ущерба для оказания помощи жителям», – говорится в сообщении.

Угроза атаки безэкипажных катеров была объявлена в Туапсинском мунициаальном округе еще вечером 12 ноября и до сих пор ее не отменили.

