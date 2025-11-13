В Таиланде арестовали хакера мирового уровня по запросу США

В Таиланде арестовали россиянина. Спецслужбы США подозревают его в организации хакерских атак. Об этом сообщили РИА «Новости» в генеральном консульстве РФ в городе Пхукет.

По данным дипломатов, уведомление об аресте гражданина России 1990 года рождения поступило 6 ноября. Мужчину обвиняют в совершении преступления в сфере информационных технологий.

«В тот же день арестованный был этапирован в Бангкок», – рассказали в генконсульстве.

Ранее тайские СМИ сообщили об аресте 35-летнего россиянина, которого США считают «хакером мирового класса». В ФБР предполагают, что он участвовал в кибератаках на европейские и американские государственные ведомства.

Бангкок, Зоя Осколкова

