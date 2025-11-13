Житель Омска поджег полицейский автомобиль по указанию мошенников

В Омске мужчина поджег служебный автомобиль по указанию мошенников. Возбуждено уголовное дело.

Как установили следователи, 27-летний житель Омска после общения с мошенниками перевел им 720 тысяч рублей, после чего с ним связались от имени правоохранительных органов и заявили, что он подозревается в финансировании ВСУ.

«По версии следствия, днем 11 ноября 2025 года на улице Комкова в Омске подозреваемый, действуя под влиянием обмана со стороны неизвестных лиц, с которыми общался в сети интернет, умышленно поджег припаркованный во дворе жилого дома служебный автомобиль участкового уполномоченного полиции», – сообщили в СУ СК РФ по Омской области.

Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Подозреваемый находится под домашним арестом.

Омск, Зоя Осколкова

