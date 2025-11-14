В Дагестане возбудили уголовное дело после массового отравление в кафе

В Махачкале 14 человек попали в больницу с признаками кишечной инфекции. Все пострадавшие посещали одно из заведений общепита. Возбуждено уголовное дело.

Накануне вечером 14 жителей столицы Дагестана – шесть детей и восемь взрослых – попали в больницу. У пациентов наблюдалась тошнота, рвота, диарея, повышение температуры тела.

Эпидемиологическое расследование показало, что все пострадавшие накануне перед госпитализацией употребляли пищу в одном из местных заведений общественного питания. В связи с этим была начата проверка.

Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

