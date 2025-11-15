В Краснодаре подросток пострадал из-за выстрела из сигнального пистолета в школе

В Краснодаре мальчик принес в школу сигнальный пистолет и выстрелили. Пострадал подросток. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел накануне, восьмиклассник принес в школу пусковой пистолет ПУ-3 с заряженным патроном и показывал его одноклассникам, а затем снял предохранитель и случайно выстрелил.

«В результате испуга 14-летний подросток ударился об угол шкафа и упал на пол, причинив себе телесные повреждения в области лица, в связи с чем госпитализирован в медицинское учреждение, жизни и здоровью ничего не угрожает», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Отмечается, что мальчику оказали помощь, в настоящее время он находится на амбулаторном лечении.

Прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Краснодар, Зоя Осколкова

