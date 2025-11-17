Из-за атаки БПЛА в ДНР без света остались полмиллиона человек

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о ночной атаке украинских беспилотников на энергетическую инфраструктуру региона. В результате удара БПЛА до полумиллиона жителей ДНР остались без света.
«Около 500 тысяч абонентов в Донецке, Макеевке, Горловке, Ясиноватой были обесточены», – написал Пушилин в своем телеграм-канале.
По его словам, энергетики оперативно приступили к восстановлению подачи электричества.
«На данный момент в Горловке, частично в Донецке и Макеевке свет дали. Экстренные работы продолжаются», – отметил глава ДНР.
Ранее сообщалось, что несколько районов Донецка остались без электроснабжения после налета БПЛА.
Донецк, Наталья Петрова
