В Хакасии домашняя овчарка искусала семилетнюю девочку

В Хакасии семилетняя девочка попала в больницу после нападения домашней овчарки. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в поселке Шахты города Черногорска. Девочка гуляла во дворе дома, когда на нее набросился пес. Животное искусало ребенка за голову и другие части тела.

На помощь девочке пришел проходивший мимо подросток, он вызвал скорую помощь. Пострадавшую госпитализировали, ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Следственные органы возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ). Установлено, что овчарка была домашней, она сбежала, когда хозяйка открыла дверь. Женщина не смогла остановить питомца, который позже напал на ребенка.

Абакан, Зоя Осколкова

