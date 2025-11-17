В Алжире несколько дней подряд происходят мощные пожары

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун в воскресенье, 16 ноября, распорядился провести расследование после мощных пожаров последних дней. Они привели к эвакуации десятков семей из нескольких отдалённых районов.

Расследование направлено на установление причин пожаров, которые возникли одновременно. Местные СМИ выразили удивление масштабами вспышки и сообщили об аресте четырёх подозреваемых. Согласно последнему отчёту Агентства гражданской обороны, почти все из 55 пожаров потушены.

Местные СМИ, в частности, описали «ночь ада» – с четверга на пятницу в Типазе, недалеко от Алжира, пришлось мобилизовать около 300 пожарных, а также два водомета вместимостью 12 000 литров каждый, чтобы справиться с надвигающимся пламенем, раздуваемым сильным ветром, скорость которого превышала 60 км/ч.

Интенсивность пожара, приближавшегося к домам, вынудила власти эвакуировать десятки семей. На прошлой неделе на севере Алжира наблюдалась температура выше нормы, почти достигшая летних значений.

По данным Агентства гражданской обороны, 50 пожаров полностью потушены, а пять других находятся под контролем. Пламя уничтожило несколько гектаров лесов и кустарников примерно в десяти северных провинциях.

Отметим, что летом на севере Алжира пожары случаются довольно часто – там сосредоточены леса страны, осенью такого типа ЧС довольно редки.

Москва, Елена Васильева

