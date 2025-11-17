В Хакасии четырехлетний ребенок погиб, провалившись под лед

В Хакасии маленький мальчик погиб, провалившись под тонкий лед на реке. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Мальчик находился под присмотром отца и дедушки в селе Боград Боградского района. Во время прогулки малыш отправился к дедушке, которые пас скот на территории домовладения. Оставшись без присмотра, ребенок ушел в сторону реки Тесь, вышел на неокрепший лед и провалился в воду.

Тело мальчика без признаков жизни нашли в реке его отец и дедушка. Следственными органами возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти ребенка.

Абакан, Зоя Осколкова

