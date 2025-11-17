Экс-замгубернатора Ростовской области приговорен к 13 годам «строгача» и штрафу 475 млн рублей

Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор бывшему заместителю губернатора Ростовской области Виталию Кушнареву по уголовному делу о получении взятки и хранении оружия. Ему назначено лишение свободы 13 лет в колонии строгого режима и штраф 475 млн рублей, передает «Интерфакс».

Кушнарев был задержан 25 ноября 2024 года вместе со своим заместителем. Чиновнику предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере и незаконном хранении оружия.

По данным следствия, Кушнарев в октябре 2024 года в Ростове-на-Дону потребовал от директора ООО «Т-Транс» 95 млн рублей за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капремонту, а также содержанию автомобильных дорог на территории региона, выполняемых в рамках госконтрактов, и их своевременную оплату. Предприниматель обратился в УФСБ, и 24 ноября 2024 года при получении первой части взятки в размере 27 млн рублей Кушнарев был задержан.

Ранее суд арестовал имущество семьи экс-замгубернатора общей стоимостью свыше 276,5 млн рублей. В доход государства было обращено свыше 160 млн рублей.

