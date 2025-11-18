В Омской области произошел взрыв на газопроводе

В Омской области произошел взрыв с последующим возгоранием на магистральном газопроводе. Данных о пострадавших не поступало. На месте работают экстренные службы.

ЧП произошло в поле вблизи поселка Ростовка. На месте работают 18 пожарных и четыре единицы техники.

«По предварительной информации, пострадавших нет. По одной из версий, произошла утечка газа на подземном участке магистрального газопровода-отвода», – сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Следователи выехали на место происшествия для осмотра и выяснения всех причин произошедшего. «По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение», – добавили в СКР.

Кроме того, в целях координации действий правоохранительных органов на месте происшествия находится прокурор Омского района Владислав Васильев. Прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки.

