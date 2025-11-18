Родители заморили маленького сына голодом, поверив советам гадалки

Родителям трехлетнего мальчика из Австрии предъявлены обвинения в его убийстве после того, как они морили его голодом и подвергали жестоким издевательствам. И все потому, что местная гадалка убедила их, что он демон.

Вскрытие показало, что Элиас, родившийся в Тироле, Австрия, умер, веся всего семь килограммов из-за месяцев недоедания и обезвоживания.

Его родители, Кевин, 25 лет, и Натали М., 26 лет, были арестованы и обвиняются в «психологическом и физическом насилии над своим ребенком самым ужасным образом».

Психологическая экспертиза установила, что у матери и отца наблюдалось расстройство личности с «садистскими чертами», сообщает немецкое издание Bild.

Предположительно, гадалка убедила Натали, что в Элиаса вселился демон, который и стал причиной тяжелого финансового положения семьи.

Ей сказали, что демона необходимо ослабить и уничтожить.

«Прокуратура предполагает, что родители искали выход для своих сдерживаемых эмоций и давали волю своим садистским наклонностям», – заявил главный прокурор Хансйорг Майр газете Tiroler Tageszeitung.

Помимо того, что они морили Элиаса голодом, родителей обвиняют в том, что они связывали его, надевали ему повязки на глаза, избивали деревянной ложкой и подвергали его периодической изоляции.

По имеющимся данным, родители продолжали кормить трех сестер Элиаса, одна из которых является его близнецом, в течение всего периода издевательств над сыном.

«Они изолировали мальчика от остальной семьи и заперли его, полностью унизив, лишив его человечности и запугав, – заявил прокурор Майр. – Они избивали его деревянной ложкой, связывали ему руки и ноги кабельными стяжками, а иногда даже завязывали ему глаза».

Он умер в воскресенье 19 мая прошлого года, а его отец позвонил в полицию только на следующий день.

Его мать утверждала, что ребенок в последние недели плохо себя чувствовал и не имел аппетита, и ему «скоро назначен прием у врача».

При этом практически перед смертью мальчика семья отправилась отпраздновать день рождения старшей дочери в «Макдоналдс», а Элиаса с собой не взяли.

На выходных они, по-видимому, также посетили средневековый фестиваль в Куфштайне без него.

Как сообщил региональный суд Инсбрука, родители были заключены под стражу по «веским подозрениям в убийстве путем пыток и бездействия».

По словам Майра, им грозит пожизненное заключение.

Семья переехала в квартиру в Эббсе, Куфштайн, в сентябре 2021 года – за три года до смерти Элиаса.

51-летняя бабушка Элиаса защитила своего сына и невестку, заявив изданию Bild: «Они не убийцы. Мы этого не ожидали. Я хорошо воспитала своих детей, никаких проблем никогда не возникало. Элиас часто бывал со мной; он был болезненным. Но что я могла сделать? У него взрослые родители».

Вена, Елена Васильева

