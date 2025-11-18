В Татарстане иномарка влетела под фуру на обледенелой трассе – погибли двое

Два человека погибли в ДТП на трассе М7 «Волга» в Татарстане, где легковушка врезалась в фуру. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Смертельная авария произошла около 02:30 на 1071 км трассы М7. По данным надзорного ведомства, водитель автомобиля Toyota с регистрационными знаками Свердловской области не выбрал безопасную скорость и влетел под стоящую фуру.

В результате ДТП водитель и пассажир иномарки погибли на месте. В прокуратуре отметили, что незадолго до аварии поступило сообщение по системе ГЛОНАСС о гололедице на данном участке трассы.

По факту ДТП проводится проверка. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

