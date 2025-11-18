В Бурятии пять подростков пострадали после падения авто в озеро

В Бурятии легковой автомобиль упал в озеро. В результате пострадали пятеро подростков. Об этом сообщили в региональному правлении МВД.

ДТП произошло в городе Бабушкин. 15-летний водитель не справился с управлением и съехал с дороги в озеро, машина опрокинулась на крышу.

Пострадал сам юноша и четверо его ровесников – два мальчика и две девочки. Они получили незначительные травмы в виде ушибов и ссадин.

«По факту произошедшего проводится проверка», – добавили в ведомстве. Полицейские выяснят, как подросток, не имеющий прав, оказался за рулем.

