В Бурятии пять подростков пострадали после падения авто в озеро

В Бурятии легковой автомобиль упал в озеро. В результате пострадали пятеро подростков. Об этом сообщили в региональному правлении МВД.
ДТП произошло в городе Бабушкин. 15-летний водитель не справился с управлением и съехал с дороги в озеро, машина опрокинулась на крышу.
Пострадал сам юноша и четверо его ровесников – два мальчика и две девочки. Они получили незначительные травмы в виде ушибов и ссадин.
«По факту произошедшего проводится проверка», – добавили в ведомстве. Полицейские выяснят, как подросток, не имеющий прав, оказался за рулем.
Улан-Удэ, Зоя Осколкова
