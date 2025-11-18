Медведи продолжают терроризировать японцев

Япония по-прежнему сталкивается с самым большим всплеском нападений медведей за последнее десятилетие: с апреля по конец октября было зарегистрировано 196 жертв, включая ранения и смерти. Это самое большое число с момента появления сопоставимых данных в 2006 году.

По данным Министерства охраны окружающей среды, только в октябре в 77 отдельных инцидентах нападениям подверглись 88 человек, что превышает месячный рекорд, установленный в 2023 году.

Семь из этих нападений оказались смертельными, в результате чего общее число погибших в период с апреля по октябрь достигло 13, что более чем вдвое превышает показатель предыдущего года. Нападения распространились на 21 из 47 префектур страны, причем лидирует Акита (56 случаев), за ней следуют Иватэ (34), Фукусима (20), Нагано (15) и Ниигата (13).

Ноябрь продолжил негативную тенденцию: произошло, по меньшей мере, 27 нападений, одна жертва, медведей постоянно видят в городских районах. Столкнувшись с чрезвычайной ситуацией, в сентябре правительство начало пересмотр закона о защите и управлении дикой природой и оптимизации охоты, введя чрезвычайный механизм, который позволяет использовать огнестрельное оружие даже в городских условиях при определенных обстоятельствах. С октября по сегодняшний день система была активирована 24 раза в девяти префектурах, включая Хоккайдо, самый северный остров архипелага.

Токио, Елена Васильева

