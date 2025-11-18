российское информационное агентство 18+

Вторник, 18 ноября 2025, 11:03 мск

В Якутии самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Фото Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры

В Якутии самолет Ан-38 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при приземлении. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Воздушное судно совершало перелет по маршруту Мирный – Полярный. После приземления самолет выкатился на левую полосу безопасности, однако затем самостоятельно вернулся на ВПП и зарулил на стоянку.

Пострадавших нет, Ан-38 повреждений не получил. По предварительным данным, причиной происшествия стала техническая неисправность.

«Якутской транспортной прокуратурой организована проверка в сфере безопасности полетов», – добавили в надзорном ведомстве.

Якутск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

