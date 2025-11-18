В Херсонской области двух женщин задержали за шпионаж в пользу Киева

Сотрудники ФСБ задержали двух жительниц Херсонской области, передававших военной разведке Украины информацию о российских военнослужащих. Возбуждены уголовные дела о шпионаже.
Подозреваемые имеют гражданство России и США. По данным спецслужбы, женщины собирали и передавали через мессенждер Telegram сотрудникам Главного управления разведки Минобороны Украины сведения о местах дислокации военнослужащих, маршрутах передвижения военной техники «с целью нанесения потерь личному составу, уничтожения вооружения, а также срыва выполнения боевых задач».
Следственным отделом УФСБ по Херсонской области возбуждены и расследуются уголовные дела по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Фигуранткам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельств противоправной деятельности арестованных и их преступные связи, отметили в ФСБ.
Москва, Наталья Петрова
© 2025, РИА «Новый День»