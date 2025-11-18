В Новосибирске ввели карантин в жилом районе из-за бешеной лисы

В Новосибирске лиса напала на местную жительницу. Дикое животное страдало бешенством.

Отбиться от зараженной лисы девушке помог ее питомец – той-терьер. Собачка отвлекла хищницу от хозяйки и сейчас находится на карантине.

Губернатор Андрей Травников распорядился установить карантин по бешенству на территории в радиусе 1 км от границ эпизоотического очага по адресу: Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, д. 58/1. Ограничения будут действовать до 15 января.

Отмечается, что очагом заболевания считается территория вокруг многоквартирного дома. Распоряжение главы региона запрещает лечение больных восприимчивых животных в области заражения, а также посещение территории посторонними и проведение массовых мероприятий.

