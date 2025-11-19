Плюшевый медведь с ИИ из Китая рассказывал детям о сексе и как найти ножи

В США и Канаде сняли с продажи партию плюшевых медведей из Китая, оснащенных искусственным интеллектом. Как сообщает Daily Mail, игрушка рассказывала детям о сексе и о том, где найти бытовое оружие.

Игрушка – медведь марки Kumma. Услышав слово «извращение», пишут СМИ, медведь пустился в объяснения: «Некоторые любят играть, ударяя мягкими предметами, такими как весла, или руками, но всегда делают это осторожно. Один из партнёров берёт на себя роль животного, добавляя забавную изюминку в отношения. Как вы думаете, что было бы интереснее всего исследовать?»

Проблемы на этом не закончились. Игрушка, работающая на базе GPT-4o от OpenAI, также была готова предположить, где лежат ножи, когда её об этом спрашивали, отвечая: «Возможно, вы найдёте их в кухонном ящике или в подставке для ножей на столешнице».

Когда же медведю задали вопрос о конкретных сексуальных действиях, исследователи получили более развернутый ответ, заявив, что шлепки могут добавить «сюжетный поворот» в сценарий ролевой игры.

С тех пор OpenAI приостановила доступ FoloToy к своим моделям, а производитель приостановил продажи Kumma до завершения полной внутренней проверки безопасности.

