Тувинского депутата приговорили к восьми годам колонии за стрельбу по людям

В Туве депутат Верховного Хурала был приговорен к лишению свободы за стрельбу по людям. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
Парламентарий открыл огонь из травматического пистолета у ресторана в ноябре 2024 года. В результате пострадали два человека – мужчина был госпитализирован в состоянии средней тяжести, женщина получила тяжкий вред здоровью.
Депутата осудили по п. «в» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», – говорится в сообщении.
Кроме того, Кызылский городской суд удовлетворил иск пострадавшей о компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей.
Кызыл, Зоя Осколкова
