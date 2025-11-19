Тувинского депутата приговорили к восьми годам колонии за стрельбу по людям

В Туве депутат Верховного Хурала был приговорен к лишению свободы за стрельбу по людям. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Парламентарий открыл огонь из травматического пистолета у ресторана в ноябре 2024 года. В результате пострадали два человека – мужчина был госпитализирован в состоянии средней тяжести, женщина получила тяжкий вред здоровью.

Депутата осудили по п. «в» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», – говорится в сообщении.

Кроме того, Кызылский городской суд удовлетворил иск пострадавшей о компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей.

Кызыл, Зоя Осколкова

