В Краснодаре мать и ребенок погибли в аварии с тремя машинами

В Краснодаре водитель врезался в автомобиль, в котором находились мать и ребенок. В результате они погибли. Об этом сообщили в краевом главке МВД.
ДТП произошло на Ростовском шоссе. Водитель BMW ушел в занос, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta, после чего врезался в легковушку Volkswagen. Иномарки загорелись.
Очевидцы пытались потушить огонь, но безуспешно. В результате погиб водитель BMW, а в Volkswagen – мать с ребенком.
Телеграм-канал «Shot» сообщает, что водитель иномарки уходил от полицейской погони.
Краснодар, Зоя Осколкова
