В Краснодаре мать и ребенок погибли в аварии с тремя машинами

В Краснодаре водитель врезался в автомобиль, в котором находились мать и ребенок. В результате они погибли. Об этом сообщили в краевом главке МВД.

ДТП произошло на Ростовском шоссе. Водитель BMW ушел в занос, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta, после чего врезался в легковушку Volkswagen. Иномарки загорелись.

Очевидцы пытались потушить огонь, но безуспешно. В результате погиб водитель BMW, а в Volkswagen – мать с ребенком.

Телеграм-канал «Shot» сообщает, что водитель иномарки уходил от полицейской погони.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube