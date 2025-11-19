Мать и дочь отдали мошенникам золотые слитки и наличку на 85 млн рублей

Жительница Нижнего Новгорода и ее дочь отдали мошенникам 85 млн рублей в золотых слитках, инвестиционных монетах и наличными. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Женщинам несколько дней звонили неизвестные и представлялись сотрудниками портала «Госуслуг», контролирующих и силовых ведомств. Грозили уголовным делом и обысками за финансирование недружественной страны, а потом предложили «задекларировать» ценности.

В результате женщины передали курьеру 300 золотых инвестиционных монет (стоимостью около 24 млн рублей), золото в слитках массой около 2,5 килограммов, личные сбережения в размере 24,2 млн рублей и 40 тысяч долларов.

«Жертвы аферистов дважды снимали личные накопления и переводили их на неустановленные счета (6,6 млн рублей и 1,1 млн рублей). Общая сумма материального ущерба составила 84,5 млн рублей», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

