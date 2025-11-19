В Астраханской области всадник на лошади провалился в склеп времен Золотой Орды

В Астраханской области во время путешествия по степи лошадь с всадником провалилась в склеп времен Золотой Орды. Об этом рассказали в отделе археологии государственного автономного учреждения «НПУ «Наследие».

Инцидент произошел в окрестностях села Селитренное Харабалинского района, примерно в 100 километрах к северу от Астрахани.

«Люди путешествовали по степи, и у лошади под ногами провалилась земля. Она туда упала... Мы выехали на место. Определили, что животное провалилось в склеп позднего золотоордынского периода, который называется «Гурхана», – рассказал РИА «Новости» начальник отдела Юрий Лебедев.

По его словам, там находится памятник археологии, который масштабно не исследовался и находился под охраной как поселение золотоордынского периода Xlll – XV веков. Оказалось, там было не только поселение, но и погребальный объект. Сейчас склеп законсервировали, его изучение продолжат позднее.

Астрахань, Зоя Осколкова

