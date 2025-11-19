российское информационное агентство 18+

Среда, 19 ноября 2025, 17:03 мск

В аэропортах Сочи и Геленджика ввели ограничения на полеты

в Краснодарском крае Росавиация временно приостановила полеты в аэропортах Геленджика и Сочи. Об этом сообщил официальный представитель ведомства в телеграм-канале.

По его словам, решение принято в целях безопасности.

Обычно подобные меры предпринимаются во время опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов.

Стоит отметить, что в этот же период воздушная тревога объявлялась в Севастополе, прерывалось движение автотранспорта по Крымскому мосту.

Краснодар, Анастасия Смирнова

