В аэропортах Сочи и Геленджика ввели ограничения на полеты

в Краснодарском крае Росавиация временно приостановила полеты в аэропортах Геленджика и Сочи. Об этом сообщил официальный представитель ведомства в телеграм-канале.

По его словам, решение принято в целях безопасности.

Обычно подобные меры предпринимаются во время опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов.

Стоит отметить, что в этот же период воздушная тревога объявлялась в Севастополе, прерывалось движение автотранспорта по Крымскому мосту.

Краснодар, Анастасия Смирнова

